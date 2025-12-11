Αθλητικά

Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ στην καλύτερη 5άδα της αγωνιστικής στο BCL

Μία ακόμη διάκριση για τον Αμερικανό της ΑΕΚ
Ο Κρις Σίλβα στο BCL (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Κρις Σίλβα στο BCL (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Κρις Σίλβα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και με την παρουσία του στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής του BCL, βρέθηκε στην καλύτερη 5άδα της διοργάνωσης.

Κόντρα στη Λεβίτσε, ο Κρις Σίλβα “μέτρησε” 19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 τάπες και 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης για την ΑΕΚ, κερδίζοντας και υποψηφιότητα για το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στο BCL.

Ο Αμερικανός “ψηλός” της Ένωσης έχει εντυπωσιάσει με την εικόνα του στο παρκέ μέχρι στιγμής, γεγονός που έχει δημιουργήσει και σενάρια για μετεγγραφή σε ομάδα της Euroleague.

Ως παίκτης της ΑΕΚ πάντως, οδήγησε την ομάδα στο 5/5 στον όμιλο του BCL και στην πρόκριση στην επόμενη φάση.

