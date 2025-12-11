Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ στην καλύτερη 5άδα της αγωνιστικής στο BCL

Ο Κρις Σίλβα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και με την παρουσία του στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής του BCL, βρέθηκε στην καλύτερη 5άδα της διοργάνωσης.

Κόντρα στη Λεβίτσε, ο Κρις Σίλβα “μέτρησε” 19 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 τάπες και 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης για την ΑΕΚ, κερδίζοντας και υποψηφιότητα για το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στο BCL.

Ο Αμερικανός “ψηλός” της Ένωσης έχει εντυπωσιάσει με την εικόνα του στο παρκέ μέχρι στιγμής, γεγονός που έχει δημιουργήσει και σενάρια για μετεγγραφή σε ομάδα της Euroleague.

Chris Silva getting the work done on both ends of the courts #BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/zdxEK2fP4A — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 10, 2025

We proudly present: The #BasketballCL Team of the Week! Who impressed you the most?



Vote for the https://t.co/jKvbq1td9F ! pic.twitter.com/9MExwlzTvF — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 11, 2025

Ως παίκτης της ΑΕΚ πάντως, οδήγησε την ομάδα στο 5/5 στον όμιλο του BCL και στην πρόκριση στην επόμενη φάση.