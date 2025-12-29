Αθλητικά

Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ στην κορυφαία πεντάδα των ομίλων του BCL

Ξεχώρισε στο Basketball Champions League ο Κρις Σίλβα με τη φανέλα της ΑΕΚ
Ο Κρις Σίλβα σε αγώνα της ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Κρις Σίλβα σε αγώνα της ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ έκανε… παρέλαση στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League, φθάνοντας σε μία άνετη πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης, με πρωταγωνιστή τον Κρις Σίλβα.

Σε ένα φοβερό ξεκίνημα στη σεζόν με την ΑΕΚ, ο Κρις Σίλβα είχε 14,8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 1 τάπα κατά μέσο όρο με την Ένωση στα παιχνίδια του Basketball Champions League και έτσι κέρδισε και μία θέση στην καλύτερη πεντάδα της φάσης των ομίλων.

Ο σέντερ της Ένωσης ψηφίστηκε μεταξύ των κορυφαίων του BCL, μαζί με τους Τζερεμάια Χιλ (Σαλόν), Ρίκι Ρούμπιο (Μπανταλόνα), Γουίλ Κάμινγκς (Γαλατάσαραϊ) και Τζακ Γουάιτ (Μερσίν).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
132
122
117
110
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo