Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ στην κορυφαία πεντάδα των ομίλων του BCL

Η ΑΕΚ έκανε… παρέλαση στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League, φθάνοντας σε μία άνετη πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης, με πρωταγωνιστή τον Κρις Σίλβα.

Σε ένα φοβερό ξεκίνημα στη σεζόν με την ΑΕΚ, ο Κρις Σίλβα είχε 14,8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 1 τάπα κατά μέσο όρο με την Ένωση στα παιχνίδια του Basketball Champions League και έτσι κέρδισε και μία θέση στην καλύτερη πεντάδα της φάσης των ομίλων.

Ο σέντερ της Ένωσης ψηφίστηκε μεταξύ των κορυφαίων του BCL, μαζί με τους Τζερεμάια Χιλ (Σαλόν), Ρίκι Ρούμπιο (Μπανταλόνα), Γουίλ Κάμινγκς (Γαλατάσαραϊ) και Τζακ Γουάιτ (Μερσίν).