Αθλητικά

Ο Κριστιάν Καρεμπέ πήρε το βραβείο Golden Foot Legend

Νέα διάκριση για τον στρατηγικό σύμβουλο της ΠΑΕ Ολυμπιακός
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ τιμήθηκε με το βραβείο Golden Foot Legend για το 2025.

Πρόκειται για ακόμα μία διεθνή αναγνώριση για τον Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο από σχεδόν όλα τα πόστα.

“Φέτος τιμούμε τον εκπληκτικό του αντίκτυπο με το Golden Foot Legend 2025, μία αναγνώριση που δίνεται σε αυτούς των οποίων η επιρροή διαπερνά όλες τις γενιές. Συγχαρητήρια Κριστιάν, το αποτύπωμα σου στο ποδόσφαιρο και την ανθρωπότητα δίνει έμπνευση” αναφέρει το μήνυμα των διοργανωτών.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GOLDEN FOOT (@goldenfoot_official)

Το βραβείο Golden Foot 2025 κατέκτησε ο Αντουάν Γκριεζμάν, ενώ μεταξύ των βραβεύσεων των Legends είναι και ο Ντιέγκο Σιμεόνε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
90
77
71
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo