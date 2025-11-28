Ο Κριστιάν Καρεμπέ πήρε το βραβείο Golden Foot Legend

Ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ τιμήθηκε με το βραβείο Golden Foot Legend για το 2025.

Πρόκειται για ακόμα μία διεθνή αναγνώριση για τον Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο από σχεδόν όλα τα πόστα.

“Φέτος τιμούμε τον εκπληκτικό του αντίκτυπο με το Golden Foot Legend 2025, μία αναγνώριση που δίνεται σε αυτούς των οποίων η επιρροή διαπερνά όλες τις γενιές. Συγχαρητήρια Κριστιάν, το αποτύπωμα σου στο ποδόσφαιρο και την ανθρωπότητα δίνει έμπνευση” αναφέρει το μήνυμα των διοργανωτών.

Το βραβείο Golden Foot 2025 κατέκτησε ο Αντουάν Γκριεζμάν, ενώ μεταξύ των βραβεύσεων των Legends είναι και ο Ντιέγκο Σιμεόνε.