Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε στο Ριάντ με το ιδωτικό του τζετ το βράδυ της Δευτέρας (2/1), προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Νασρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε στη Σαουδική Αραβία μαζί με τη Χεορχίνα Ροντρίγκες, με το ιδιωτικό του τζετ να προγειώνεται στο Ριάντ στις 22:00.

Την Τρίτη (3/1), ο Πορτογάλος σταρ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και το απόγευμα στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του στο Mρσουλ Παρκ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, επικρατεί φρενίτιδα στους οπαδούς της Αλ Νασρ για τον ερχομό του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ομάδα τους και όλοι τρέχουν να προμηθευτούν φανέλα του.

Cristiano Ronaldo has just landed in Riyadh ahead of his move to Al Nassr 🟡🛬 #Ronaldo



Second part of medical will be done on Tuesday, then he will be unveiled as new signing.



🎥 @ariyadhiah_br pic.twitter.com/a4vPUbaHFP