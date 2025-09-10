Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ποδόσφαιρο, καθώς ο 40χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε το 39ο του γκολ σε προκριματικά Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Κάρλος Ρουίς, με τον «CR7» να βάζει πλώρη για την απόλυτη κορυφή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ισοφαρίσει για την Πορτογαλία στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη, με τον αρχηγό των Ίβηρων να συμβάλει στη νίκη της ομάδας του (3-2). Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο, με τον επιθετικό της Αλ Νασρ να συνεχίζει να… πυροβολάει τα αντίπαλα δίχτυα.

Κάπως έτσι ο «CR7» ο οποίος είχε σκοράρει δύο φορές και στο προηγούμενο ματς απέναντι στην Αρμενία (5-0), έφτασε τα τρία γκολ σε δύο συμμετοχές στα φετινά προκριματικά για το Μουντιάλ του 2026, ενώ συνολικά μετρά 141 γκολ σε 223 εμφανίσεις και φυσικά είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας.

Παράλληλα, ο ίδιος πλέον βρίσκεται και στην κορυφή των σκόρερ σε προκριματικά Μουντιάλ, καθώς έχει πλέον 39 γκολ, όσα και ο Κάρλος Ρουίς από την Γουατεμάλα, με τον 40χρονο ωστόσο να αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να τον ξεπεράσει.