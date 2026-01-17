Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε viral για πανηγυρισμό σε αυτογκόλ στο Αλ Νασρ – Αλ Σαμπάμπ 3-2

Έσπρωξε το κεφάλι του αντίπαλου τερματοφύλακα ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Ρονάλντο με τον τερματοφύλακα της Αλ Σαμπάμπ
Ο Ρονάλντο με τον τερματοφύλακα της Αλ Σαμπάμπ / REUTERS/Stringer

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να σκοράρει στη νίκη της Αλ Νασρ με 3-2 κόντρα στην Αλ Σαμπάμπ, αλλά έγινε viral μετά από ένα… πανηγυρισμό σε αυτογκόλ της αντίπαλης ομάδας.

Το αυτογκόλ της Αλ Σαμπάμπ μπήκε μπροστά στον Κριστιάνο Ρονάλντο και ο ηγέτης της Αλ Νασρ έσπρωξε το κεφάλι του αντίπαλου τερματοφύλακα, πριν φύγει για να πανηγυρίσει, γεγονός που έφερε πλήθος σχολίων στα social media.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δέχθηκε κριτική για… unfair προς τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, αλλά οι δυο τους είχαν μία χειραψία σε πολύ καλό κλίμα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Ρονάλντο εμφανίζεται μάλιστα να απολογήθηκε για το γεγονός μετά το τέλος της αναμέτρησης.

