Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να σκοράρει στη νίκη της Αλ Νασρ με 3-2 κόντρα στην Αλ Σαμπάμπ, αλλά έγινε viral μετά από ένα… πανηγυρισμό σε αυτογκόλ της αντίπαλης ομάδας.

Το αυτογκόλ της Αλ Σαμπάμπ μπήκε μπροστά στον Κριστιάνο Ρονάλντο και ο ηγέτης της Αλ Νασρ έσπρωξε το κεφάλι του αντίπαλου τερματοφύλακα, πριν φύγει για να πανηγυρίσει, γεγονός που έφερε πλήθος σχολίων στα social media.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δέχθηκε κριτική για… unfair προς τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, αλλά οι δυο τους είχαν μία χειραψία σε πολύ καλό κλίμα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Cristiano Ronaldo shoves the Al Shabab goalkeeper head down after Al Nassr Scored.



3-2 it ended..pic.twitter.com/Cy2oPBJAuw — WideFootball (@_widefootball) January 17, 2026

Ο Ρονάλντο εμφανίζεται μάλιστα να απολογήθηκε για το γεγονός μετά το τέλος της αναμέτρησης.