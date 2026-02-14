Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επανήλθε με γκολ στο Αλ Φατέχ – Αλ Νασρ 0-2

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του την… απεργία στην Αλ Νασρ και επέστρεψε με γκολ στην αγωνιστική δράση, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 2-0 επί της Αλ Φατέχ.

Με όμορφο πλασέ στο 18ο λεπτό του αγώνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στο Αλ Φατέχ – Αλ Νασρ και έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση της ομάδας του στο παιχνίδι του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ήταν μάλιστα το 962ο γκολ της καριέρας του Πορτογάλου σούπερ σταρ, ο οποίος συνεχίζει τη “μάχη” του για να ξεπεράσει τα 1.000 γκολ στην ανεπανάληπτη πορεία του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το δεύτερο γκολ της Αλ Νασρ έβαλε ο Γιαχά στο 80ο λεπτό.