Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επανήλθε με γκολ στο Αλ Φατέχ – Αλ Νασρ 0-2

Άνοιξε το σκορ με άψογο πλασέ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε αγώνα της Αλ Νασρ / REUTERS/Hamad I Mohammed

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του την… απεργία στην Αλ Νασρ και επέστρεψε με γκολ στην αγωνιστική δράση, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 2-0 επί της Αλ Φατέχ.

Με όμορφο πλασέ στο 18ο λεπτό του αγώνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στο Αλ Φατέχ – Αλ Νασρ και έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση της ομάδας του στο παιχνίδι του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας.

Αυτό ήταν μάλιστα το 962ο γκολ της καριέρας του Πορτογάλου σούπερ σταρ, ο οποίος συνεχίζει τη “μάχη” του για να ξεπεράσει τα 1.000 γκολ στην ανεπανάληπτη πορεία του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το δεύτερο γκολ της Αλ Νασρ έβαλε ο Γιαχά στο 80ο λεπτό.

Αθλητικά
