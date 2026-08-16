Χρυσό μετάλλιο ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου

Υπερασπίστηκε τον τίτλο του από το 2024 και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ ύπτιο, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού.

Ο εκπληκτικός Απόστολος Χρήστου ήταν συγκλονιστικός στον τελικό στα 100μ. ύπτιο και διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, με χρόνο 52.27. Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην καριέρα του!

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Με το χρόνο αυτό, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής νίκησε τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Τόμας Τσέκον, στον τελικό του Παρισιού, κερδίζοντας στην τελευταία χεριά τον Ιταλό που έκανε 52.28.

Ο Απόστολος Χρήστου θα ανέβει έτσι ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, φτάνοντας τα εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Ο 28χρονος ανεβαίνει στο βάθρο τα τελευταία 10 χρόνια, αρχής γενομένης δηλαδή από το 2016.

Οι διακρίσεις του Χρήστου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

3ος 100μ. ύπτιο Ευρωπαϊκό 2016

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3ος 100μ. ύπτιο Ευρωπαϊκό 2018

3ος 100μ. ύπτιο Ευρωπαϊκό 2021

3ος 100μ. ύπτιο Ευρωπαϊκό 2021 (25μ.)

1ος 50μ. ύπτιο Ευρωπαϊκό 2022

2ος 100μ. ύπτιο Ευρωπαϊκό 2022

3ος 4Χ50μ. ελεύθερο Ευρωπαϊκό 2023 (25μ.)

1ος 50μ. ύπτιο Ευρωπαϊκό 2024

1ος 100μ. ύπτιο Ευρωπαϊκό 2024

1ος 100μ. ύπτιο Ευρωπαϊκό 2026