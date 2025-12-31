Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γράφει ιστορία και με την πλάτη: Το απίθανο γκολ που σημείωσε

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία, πλησιάζοντας με ταχύτατους ρυθμούς προς τον στόχο του, ο οποίος δεν είναι άλλος από τα 1000 γκολ στην καριέρα του.

Στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ετιφάκ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε στο δεύτερο ημίχρονο το 957ο γκολ του και χρειάζεται πλέον άλλα 43 για να «σπάσει» το ορόσημο των 1000 τερμάτων και να πετύχει κάτι μοναδικό.

Το γκολ νο.957 ήταν πολύ τυχερό, μιας και το σουτ του Φέλιξ κόντραρε στην πλάτη του Ρονάλντο, με την μπάλα να αλλάζει πορεία και να καταλήγει, ευτυχώς και για τους δύο, στα δίχτυα, με τον 40χρόνο επιθετικό να το πανηγυρίζει έξαλλα.

من كل الزوايا!

كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني للنصر في مرمى الاتفاق #الاتفاق_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/1TeKvrf4IX — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) December 30, 2025

Η Αλ Νασρ έμεινε, πάντως, στο 2-2 με την Αλ Ετιφάκ, ωστόσο ατάφερε να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, με 31 βαθμούς, στο +3 από την δεύτερη Αλ Τααβόν.