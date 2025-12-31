Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γράφει ιστορία και με την πλάτη: Το απίθανο γκολ που σημείωσε

Ήταν το 957ο της καριέρας του
REUTERS
REUTERS/Stringer

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία, πλησιάζοντας με ταχύτατους ρυθμούς προς τον στόχο του, ο οποίος δεν είναι άλλος από τα 1000 γκολ στην καριέρα του.

Στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ετιφάκ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε στο δεύτερο ημίχρονο το 957ο γκολ του και χρειάζεται πλέον άλλα 43 για να «σπάσει» το ορόσημο των 1000 τερμάτων και να πετύχει κάτι μοναδικό.

Το γκολ νο.957 ήταν πολύ τυχερό, μιας και το σουτ του Φέλιξ κόντραρε στην πλάτη του Ρονάλντο, με την μπάλα να αλλάζει πορεία και να καταλήγει, ευτυχώς και για τους δύο, στα δίχτυα, με τον 40χρόνο επιθετικό να το πανηγυρίζει έξαλλα.

Η Αλ Νασρ έμεινε, πάντως, στο 2-2 με την Αλ Ετιφάκ, ωστόσο ατάφερε να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, με 31 βαθμούς, στο +3 από την δεύτερη Αλ Τααβόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
362
331
149
103
99
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo