Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες ένα πανάκριβο ρολόι για δώρο γενεθλίων

Ένα πανάκριβο δώρο γενεθλίων έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες, με την αρραβωνιαστικιά του Πορτογάλου επιθετικού να το παρουσιάζει στους 72 εκατομμύρια ακόλουθούς της στα social media.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες γιόρτασε τα 32α γενέθλιά της και ο Κριστιάνο Ρονάλντο της έδωσε για δώρο ένα ρολόι αξίας περίπου 52.500 ευρώ. Η ανάρτηση της ήταν αποκαλυπτική.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες εμφανίστηκε να κρατάει στα χέρια της ένα Rolex Lady-Datejust, το οποίο διαθέτει κόκκινο καντράν ombre, στεφάνη με διαμάντια και χρυσό λουράκι.

Στο χέρι της Τζορτζίνα διακρίνεται επίσης -με ευκολία- το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Cristiano Ronaldo gave Georgina a €54,000 Rolex watch for her 32nd birthday:



«Happy birthday, the woman of my life!» pic.twitter.com/zpr5RhDTrq — Football Factly (@FootballFactly) January 28, 2026

Το νέο ρολόι προστίθεται στη συλλογή πολυτελών ρολογιών της Τζορτζίνα, η οποία εκτιμάται στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, και περιλαμβάνει ήδη πέντε ρολόγια Rolex, τέσσερα Cartier και ένα Richard Mille.