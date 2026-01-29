Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες ένα πανάκριβο ρολόι για δώρο γενεθλίων

Ο Πορτογάλος επιθετικός δεν έχει πρόβλημα να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, για την αρραβωνιαστικιά του
O Kριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα
O Kριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα / AP Images

Ένα πανάκριβο δώρο γενεθλίων έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες, με την αρραβωνιαστικιά του Πορτογάλου επιθετικού να το παρουσιάζει στους 72 εκατομμύρια ακόλουθούς της στα social media.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες γιόρτασε τα 32α γενέθλιά της και ο Κριστιάνο Ρονάλντο της έδωσε για δώρο ένα ρολόι αξίας περίπου 52.500 ευρώ. Η ανάρτηση της ήταν αποκαλυπτική.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες εμφανίστηκε να κρατάει στα χέρια της ένα Rolex Lady-Datejust, το οποίο διαθέτει κόκκινο καντράν ombre, στεφάνη με διαμάντια και χρυσό λουράκι.

Στο χέρι της Τζορτζίνα διακρίνεται επίσης -με ευκολία- το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Το νέο ρολόι προστίθεται στη συλλογή πολυτελών ρολογιών της Τζορτζίνα, η οποία εκτιμάται στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, και περιλαμβάνει ήδη πέντε ρολόγια Rolex, τέσσερα Cartier και ένα Richard Mille.

Αθλητικά
