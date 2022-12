Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ 2022 με την εθνική Πορτογαλίας και έπιασε αμέσως δουλειά, προκειμένου να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστεψε στη Μαδρίτη και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης στο κέντρο της Ρεάλ, δείχνοντας ότι συνεχίζει να έχει εξαιρετικές σχέσεις με τους Μαδριλένους, παρά το διαζύγιο τους το 2018.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2022 και είναι ελεύθερος να βρει την επόμενη ομάδα του.

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch 🚨⚪️ #Ronaldo



As revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt