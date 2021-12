Η υπόθεση με την κατηγορία βιασμού της Κάθριν Μαγιόργκα από την Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο, με δημοσιεύματα στο εξωτερικό να αναφέρουν ότι από την πλευρά του Πορτογάλου σούπερ σταρ γίνονται προσπάθειες να μπλοκαριστεί η δημοσίευση 200 σχετικών εγγράφων.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συμφώνησε εξωδικαστικά με την Μαγιόργκα για να αποσυρθεί η κατηγορία, αλλά οι Times επιχείρησαν να βρουν πρόσβαση στους φακέλους της υπόθεσης, με αποτέλεσμα μία νέα “διαμάχη” για το θέμα.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού Μέσου ανέφερε σχετικά: «Η αστυνομία του Λας Βέγκας έχει νομική υποχρέωση να δημοσιοποιήσει έγγραφα που είναι δημόσια σύμφωνα με τον Νόμο περί Δημοσίων Αρχείων της Νεβάδα – όπως έχει αναγνωρίσει η αστυνομία σε αυτήν την περίπτωση. Θα αντιταχθούμε σε αυτήν την παράνομη προσπάθεια παρέμβασης στο δικαίωμα του κοινού να βλέπει κυβερνητικά έγγραφα».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Ρονάλντο τόνισε: «Υπάρχει βάσιμος λόγος για την απαγόρευση της αποκάλυψης του αρχείου έρευνας του Τμήματος της Αστυνομίας του Λας Βέγκας, επειδή περιέχει κλεμμένα έγγραφα, τα οποία η ενάγουσα έλαβε παράνομα από έναν φερόμενο χάκερ από τον οποίο ο συνήγορός της ζήτησε ειδικά προνομιακή επικοινωνία δικηγόρου – πελάτη».

Cristiano Ronaldo trying to ‘block’ files from Kathryn Mayorga rape allegations case going public https://t.co/cOlOj9uTfM pic.twitter.com/vt50jB5ecy