Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει χωρίς ομάδα, μετά το διαζύγιο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Πορτογάλο σταρ να προτείνεται σε αρκετούς συλλόγους.

Ο CEO της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Άλεξ Χέλμαν, αποκάλυψε πως το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο προτάθηκε στη γερμανική ομάδα.

Ο 37χρονος Πορτογάλος θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη και ιδανικά να αγωνιστεί σε ομάδα Champions League, με το όνομα του να ακούγεται για τη γερμανική ομάδα, αλλά η υπόθεση να μην προχωράει.

«Προτάθηκε σε εμάς», παραδέχθηκε ο παράγοντας των Γερμανών στο τηλεοπτικό δίκτυο DAZN, με τον πρόεδρο της ομάδας, Φίλιπ Χόλτσερ, να προσθέτει από την πλευρά του πως: «Έχω την εντύπωση ότι προτάθηκε σε όλες τις ομάδες του Champions League…».

Cristiano Ronaldo was linked with Eintracht Frankfurt a few months ago. #SGE CEO Axel Hellmann says Dazn: „He was even offered to us.“ And Philip Holzer, chairman of @Eintracht supervisory board, adds: „I have the feeling he was offered to every Champions League club.“ ⚫️⚪️