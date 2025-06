Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Αλ Νασρ μέχρι το 2027

Επίσημη είναι η ανανέωση του Κριστιάνο Ροναλντο με την Αλ Νασρ, καθώς ο Πορτογάλος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το 2027.

Η Αλ Νασρ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον σύλλογο να κρατά στο ρόστερ της τον Πορτογάλο για δυο επιπλέον χρόνια! Μάλιστα ο σύλλογος της Μέσης Ανατολής ανέβασε στο twitter ένα video στο οποίο ο «CR7» ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αλ Νασρ για πάντα!». Υπενθυμίζεται πως το 2027 ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα είναι 42 ετών με τον ίδιο να μην αποκλείεται να τελειώσει τη καριέρα του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

H νέα συμφωνία του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ έχει ως αποτέλεσμα ο Πορτογάλος να παραμείνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον κόσμο. Η διετή επέκταση του συμβολαίου του, θα του αποφέρει περίπου 185 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με την ισπανική εφημερίδα «Marca» να αναφέρει σε ρεπορτάζ της πως το συμβόλαιο του Ρονάλντο θα ισοδυναμεί με 15 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, 3,8 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα και 550.000 ευρώ την ημέρα!

Ο πρόεδρος της Αλ Νασρ, Μουσάλι Αλ- Μουαμάρ τόνισε ότι αυτή η συμφωνία ξεπερνά το να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία. «Αυτός ο παίκτης αποτελεί πρότυπο για όλους τους αθλητές και τους νέους παγκοσμίως και μαζί του στην Αλ Νασρ θα προχωρήσουμε για να πετύχουμε περισσότερες επιτυχίες για τον σύλλογο, τον αθλητισμό της Σαουδικής Αραβίας και τις μελλοντικές γενιές».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνολικά στην καριέρα του μετρά 938 επίσημα γκολ, που σημαίνει ότι του απομένουν μόνο 62 γκολ για να φτάσει τον αριθμό ρεκόρ των 1.000.

Μια επίδοση η οποία δεν αποκλείεται να καταρριφθεί από τον ίδιο, ο οποίος θέλει να σταματήσει την μυθική του καριέρα ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει να θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 7.

