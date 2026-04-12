Ο Κρίστοφερ Βέλντε έγινε viral πανηγυρίζοντας γκολ του πάνω σε κορμό δέντρου

Το γκολ και ο πανηγυρισμός του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Κρίστοφερ Βέλντε, ήταν πρωταγωνιστής για τους Πόρτλαντ Τίμπερς στη νίκη με 2-1 κόντρα στους LAFC στο MLS και έγινε viral και για τον πανηγυρισμό του.

Ο Κρίστοφερ Βέλντε άνοιξε το σκορ για τους Πόρτλαντ Τίμπερς στον αγώνα του MLS και δεν έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει το γκολ του με έναν μοναδικό τρόπο.

Η ομάδα του είναι γνωστή για τον κορμό δέντρου που κόβει η μασκότ πριν τη σέντρα των εντός έδρας αναμετρήσεών της και ο Νορβηγός εξτρέμ τον… καβάλησε για να ξεσηκώσει τους οπαδούς της. 

Το γκολ της νίκης για την ομάδα του Πόρτλαντ πέτυχε πάντως ο Κέισι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

