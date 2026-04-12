Ο Κρίστοφερ Βέλντε έγινε viral πανηγυρίζοντας γκολ του πάνω σε κορμό δέντρου

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Κρίστοφερ Βέλντε, ήταν πρωταγωνιστής για τους Πόρτλαντ Τίμπερς στη νίκη με 2-1 κόντρα στους LAFC στο MLS και έγινε viral και για τον πανηγυρισμό του.

Ο Κρίστοφερ Βέλντε άνοιξε το σκορ για τους Πόρτλαντ Τίμπερς στον αγώνα του MLS και δεν έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει το γκολ του με έναν μοναδικό τρόπο.

Η ομάδα του είναι γνωστή για τον κορμό δέντρου που κόβει η μασκότ πριν τη σέντρα των εντός έδρας αναμετρήσεών της και ο Νορβηγός εξτρέμ τον… καβάλησε για να ξεσηκώσει τους οπαδούς της.

Kristoffer Velde’s celebration would make iconic Timbers striker Fanendo Adi proud #RCTID



“I don’t know if it was legal to jump on the log… Next time I might grab the chainsaw”



Velde 2026 Adi 2015 pic.twitter.com/OB00aERiGU — Adam Susman (@Adam_Susman) April 12, 2026

Το γκολ της νίκης για την ομάδα του Πόρτλαντ πέτυχε πάντως ο Κέισι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.