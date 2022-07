Στη Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ να ανακοινώνεται για ένα χρόνο με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Σαμπάμπ.

Μακριά από την Γηραιά Ήπειρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ, με τον Πολωνό μέσο να παραχωρείται με την μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ από την Αλ Σαμπάμπ.

Ο Κριχόβιακ ο οποίος είχε αγωνιστεί για τρεις μήνες στην ΑΕΚ έχει συμβόλαιο με τη ρωσική Κράσνονταρ μέχρι το 2024 αλλά πόλεμος στην Ουκρανία τον οδήγησε να αναζητήσει το ποδοσφαιρικό του μέλλον εκτός Ρωσίας.

Al Shabab has signed the Poland international “Grzegorz Krychowiak” on a one-years deal. 🦁🤍 #ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/KkGZKcYwnI