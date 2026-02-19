Ο Λαμέλο Μπολ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και διέλυσε το υπερπολυτελές αυτοκίνητό του

Το ειδικά σχεδιασμένο αυτοκίνητο του Λαμέλο Μπολ έγινε… κομμάτια μετά από ένα τροχαίο ατύχημα του σούπερ σταρ των Σάρλοτ Χόρνετς στο NBA, στο οποίο πάντως δεν πρέπει να υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο ατύχημα στο Σάρλοτ φαίνεται να έφυγαν με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, αλλά χωρίς να σταματήσουν σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν και να υποστούν σημαντικές ζημιές, αλλά τόσο ο Λαμέλο Μπολ, όσο και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου κατάφεραν να βγουν από αυτά.

Ο ηγέτης των Χόρνετς εμφανίζεται μάλιστα σε ένα δεύτερο βίντεο να επιβιβάζεται λίγο μετά το ατύχημα, σε μία Lamborghini και να αποχωρεί από το σημείο του τροχαίου.

Ο έτερος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έκανε κάποια ράμματα, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, αλλά δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο για την υγεία του.