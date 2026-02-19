Αθλητικά

Ο Λαμέλο Μπολ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και διέλυσε το υπερπολυτελές αυτοκίνητό του

Απέφυγε τον τραυματισμό ο σούπερ σταρ των Σάρλο Χόρνετς στο NBA
Ο Λαμέλο Μπολ
Ο Λαμέλο Μπολ σε αγώνα των Σάρλοτ Χόρνετς / Reuters / Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Το ειδικά σχεδιασμένο αυτοκίνητο του Λαμέλο Μπολ έγινε… κομμάτια μετά από ένα τροχαίο ατύχημα του σούπερ σταρ των Σάρλοτ Χόρνετς στο NBA, στο οποίο πάντως δεν πρέπει να υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο ατύχημα στο Σάρλοτ φαίνεται να έφυγαν με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, αλλά χωρίς να σταματήσουν σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν και να υποστούν σημαντικές ζημιές, αλλά τόσο ο Λαμέλο Μπολ, όσο και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου κατάφεραν να βγουν από αυτά.

Ο ηγέτης των Χόρνετς εμφανίζεται μάλιστα σε ένα δεύτερο βίντεο να επιβιβάζεται λίγο μετά το ατύχημα, σε μία Lamborghini και να αποχωρεί από το σημείο του τροχαίου.

Ο έτερος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έκανε κάποια ράμματα, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, αλλά δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο για την υγεία του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
108
98
77
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Με ΠΑΟΚ – Θέλτα και Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν στο Europa League και Ολυμπιακός – Μαρούσι και Παναθηναϊκός – Ηρακλής στο Κύπελλο Ελλάδας του μπάσκετ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της Πέμπτης, με σπουδαίες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
Ο Τάισον
Newsit logo
Newsit logo