Ο Λαμίν Γιαμάλ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2031: «Το μέλλον είναι εδώ»

Η Μπαρτσελόνα έκανε πράξη αυτό που ήθελαν οι πάντες στους Καταλανούς. “Έδεσε” τον Λαμίν Γιαμάλ με νέο συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στους “μπλαουγκράνα” μέχρι το 2031.

“Το μέλλον είναι εδώ” αναφέρει η Μπαρτσελόνα, ανακοινώνοντας την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Γιαμίν Γιαμάλ. Σε αυτό το νέο deal υπάρχουν πολλοί όροι που μπορούν να αυξήσουν το ποσό των 15 εκατ. ευρώ που θα λαμβάνει ετησίως. Μεταξύ άλλων, η κατάκτηση του Champions League και της Χρυσής Μπάλας.

Η συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τον Λαμίν Γιαμάλ για την επέκταση της συνεργασίας τους είχε “κλειδώσει” εδώ και καιρό, όπως έχει επιβεβαιώσει κι ο πρόεδρος των “μπλαουγκράνα”, Χουάν Λαπόρτα και πλέον ήρθε η ώρα των… υπογραφών.

Ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και του ισπανικού ποδοσφαίρου βρέθηλε το απόγευμα της Τρίτης (27.05.2025) στα γραφεία των νταμπλούχων Ισπανίας για να υπογράψει το νέο συμβόλαιό του, με buy-out 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

