Ο Λάουρι Μάρκανεν της Φινλανδίας έκανε ρεκόρ με 48 πόντους κόντρα στο Βέλγιο

Συγκλονιστική εμφάνιση από τον Λάουρι Μάρκανεν! Το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025) ο “αστέρας” της Φινλανδίας ήταν επιβλητικός και πέτυχε σπουδαίο ρεκόρ με 48 πόντους στη φιλική νίκη της χώρας του επί του Βελγίου (105-62).
Μπροστά σε 4.294 θεατές, ο Λάουρι Μάρκανεν είχε 10/11 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 7/8 βολές μαζί με 9 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, μέσα σε μόλις 25 αγωνιστικά λεπτά, κάνοντας ρεκόρ καριέρας με την εθνική του ομάδα.
@MarkkanenLauri drops a national team career-high 48 PTS in @basketfinland‘s win in #EuroBasket preparation game! @UtahJazz | @NBA— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 8, 2025
Ο Μάρκανεν έδειξε έτσι ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, περίπου 20 ημέρες πριν από την έναρξη του Eurobasket 2025.