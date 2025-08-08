Ο Λάουρι Μάρκανεν της Φινλανδίας έκανε ρεκόρ με 48 πόντους κόντρα στο Βέλγιο

Συγκλονιστική εμφάνιση από τον Λάουρι Μάρκανεν! Το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025) ο “αστέρας” της Φινλανδίας ήταν επιβλητικός και πέτυχε σπουδαίο ρεκόρ με 48 πόντους στη φιλική νίκη της χώρας του επί του Βελγίου (105-62).

Μπροστά σε 4.294 θεατές, ο Λάουρι Μάρκανεν είχε 10/11 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 7/8 βολές μαζί με 9 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, μέσα σε μόλις 25 αγωνιστικά λεπτά, κάνοντας ρεκόρ καριέρας με την εθνική του ομάδα.

Ο Μάρκανεν έδειξε έτσι ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, περίπου 20 ημέρες πριν από την έναρξη του Eurobasket 2025.