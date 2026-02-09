Ο Λαπόρτα παραιτήθηκε από πρόεδρος της Μπαρτσελόνα για να συμμετάσχει στις νέες εκλογές των Καταλανών

Ο Ζοάν Λαπόρτα και τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Μπαρτσελόνα παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους το μεσημέρι της Δευτέρας (09.02.2026).

Αυτή πάντως δεν είναι κάποια… ξαφνική εξέλιξη. Ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα δεν… παρατάει την ομάδα, καθώς αυτή είναι η συνήθης διαδικασία πριν από τις προεδρικές εκλογές του καταλανικού συλλόγου, που έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου. Ο Ζοάν Λαπόρτα παραιτήθηκε, με σκοπό να διεκδικήσει άλλη μια θητεία.

«Σύμφωνα με το Άρθρο 42.f του καταστατικού της Μπαρτσελόνα, ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα παραιτήθηκε από τη θέση του προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 15 Μαρτίου. Η παραίτηση αυτή επισημοποιήθηκε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, κατά την οποία δημοσιεύθηκε επίσημα η προκήρυξη των εκλογών», ανακοίνωσε ο σύλλογος.

«Εκτός από τον Ζοάν Λαπόρτα, πολλά μέλη του νυν Διοικητικού Συμβουλίου έχουν επίσης παραιτηθεί για να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Συγκεκριμένα, η αντιπρόεδρος του θεσμικού τμήματος, Έλενα Φορτ, ο αντιπρόεδρος του κοινωνικού τμήματος, Αντόνιο Εσκουδέρο, καθώς και οι διευθυντές Φεράν Ολιβέ, Γιόσεπ Μαρία Άλμπερτ, Χαβιέ Μπαρμπανί, Μίκελ Καμπς, Αουρέλι Μας, Χαβιέ Πούιγκ και Ζοάν Σολέρ Φερέ υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους».

“Dejamos el club mucho mejor que hace 5 años”.



Las palabras de LAPORTA tras su DIMISIÓN.



Όταν επισημοποιηθούν αυτές οι παραιτήσεις, το διοικητικό συμβούλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι το τέλος της θητείας του, που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου, με νέα σύνθεση.

Μέχρι τότε, το ανώτατο διοικητικό όργανο του συλλόγου θα αποτελείται από τον Ραφαέλ Γιούστε ως πρόεδρο, τον Γιόσεπ Κουμπέλς ως αντιπρόεδρο και γραμματέα, τον Άλφονς Κάστρο ως ταμία, και τους διευθυντές Γιόσεπ Ινιάσι Μασία, Άνχελ Ριουντάλμπας, Ζοάν Σολέ Σουστ και Σίσκο Πουγιόλ.