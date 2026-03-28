Ο Λάζαρος Ρότα έφυγε κουτσαίνοντας από το φιλικό της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Παραγουάη

Η Εθνική ποδοσφαίρου ηττήθηκε 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στη φιική αναμέτρηση με την Παραγουάη και οι Λάζαρος Ρότα και Κωνσταντίνος Μαυροπάνος αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών.

Ο Λάζαρος Ρότα δέχθηκε ένα πάτημα από αντίπαλο στο παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Παραγουάη και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 76′ με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να τον αντικαθιστά. Ο μπακ της ΑΕΚ αποχώρησε κουτσαίνοντας από το φαληρικό στάδιο.

Θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις το Σάββατο (28/03/26) για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος με την Εθνική να δίνει ακόμα ένα φιλικό την Τρίτη (31/03/26) με την Ουγγαρία και την ΑΕΚ να περιμένει με αγωνία τις εξελίξεις λίγο πριν την έναρξη των πλέι οφ της Super League.

Ο Μαυροπάνος χτύπησε στο κεφάλι και θα κάνει με τη σειρά του εξετάσεις για να εκτιμηθεί η κατάστασή του.