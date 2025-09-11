Ο Λεμπρόν Τζέιμς απολαμβάνει τις διακοπές του στην Κέρκυρα

Ο Λεμπρόν Τζέιμς επέλεξε για ακόμα ένα καλοκαίρι την Ελλάδα για να κάνει τις διακοπές του και συγκεκριμένα την Κέρκυρα.

Ο θρύλος του NBA, Λεμπρόν Τζέιμς, έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι έχει ιδιαίτερο δέσιμο με την Ελλάδα, μιας και έχει ξοδέψει αρκετά καλοκαίρια στη χώρας. Την έχει χαρακτηρίσει «παράδεισο» σε αναρτήσεις του στα social media. Φέτος, επέλεξε να εξευρενίσει την Κέρκυρα.

Στο νησί του Ιονίου, λοιπόν, δεν πέρασε απαρατήρητος, όπως είναι λογικό. Μάλιστα, βρέθηκε σε εστιατόριο της Βόρειας Κέρκυρας, όπου και φωτογραφήθηκε με θαμώνες του νησιού.

Το NBA θα κάνει σέντρα στις 22/10/25 με τους Λέικερς, του Λεμπρόν Τζέιμς, να αντιμετωπίζουν τους Γουόριορς.