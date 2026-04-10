Ο Λεμπρόν Τζέιμς εκνευρίστηκε με οπαδό: «Πρέπει να ηρεμήσεις»

Μια στιγμή έντασης με έναν οπαδό που καθόταν σε θέσεις δίπλα στο παρκέ είχε ο Λεμπρόν Τζέιμς, κατά τη διάρκεια αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς στην έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με την τηλεοπτική κάμερα να καταγράφει το περιστατικό.

Λίγο πριν τα μέσα της 4ης περιόδου, ο Λεμπρόν Τζέιμς κατευθύνθηκε προς τον πάγκο των Λος Άντζελες Λέικερς, γύρισε προς το συγκεκριμένο οπαδό και είχαν μια λεκτική αντιπαράθεση.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς φάνηκε ενοχλημένος, πιθανότατα από κάποιο σχόλιο που άκουσε και εμφανίστηκε να λέει στον οπαδό να ηρεμήσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LeagueAlerts Inc. (@leaguealerts)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bleacher Report (@bleacherreport)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, καθώς οι Λος Άντζελες Λέικερς διέκοψαν ένα σερί τριών ηττών τους, με νίκη 119-103 επί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο.