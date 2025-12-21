O Λεωνίδας Κασελάκης μπήκε να παίξει με κάταγμα στη μύτη στο Καρδίτσα – Μαρούσι αλλά αποχώρησε με αίματα

Η Καρδίτσα αντιμετωπίζει το Μαρούσι για την 11η αγωνιστική της GBL, με τον Λεωνίδα Κασελάκη να τραυματίζεται στη μύτη του και να πηγαίνει δύο φορές στον πάγκο με αίματα στη μύτη.

Μετά από ένα χτύπημα την ώρα του Καρδίτσα – Μαρούσι, ο Λεωνίδας Κασελάκης υπέστη κάταγμα στη μύτη του και γέμισε αίματα, με αποτέλεσμα να πάει στον πάγκο για να δεχθεί ιατρική βοήθεια από την ομάδα του.

Ο αρχηγός της θεσσαλικής ομάδας θέλησε πάντως να επιστρέψει στο παρκέ λίγο μετά, με δική του ευθύνη, για να ματώσει όμως ξανά και να αναγκαστεί να πάει και πάλι στον πάγκο, μετά από σχετική εντολή των διαιτητών.

Εμφανώς εκνευρισμένος από την ατυχία του ο αρχηγός της Καρδίτσας.