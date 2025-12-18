Ο Λεσόρ ανέβηκε στο αυτοκίνητό του και τραγούδησε «βουντού – βουντού» με τους φίλους του Παναθηναϊκού

Απίστευτες στιγμές έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη της ομάδας κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82. Ο Ματίας Λεσόρ σκαρφάλωσε πάνω στο αυτοκίνητό του και τραγούδησε το αγαπημένο του σύνθημα μαζί με τους φίλους των πρασίνων.

Ο Λεσόρ μπορεί να βρίσκεται εκτός δράσης εδώ και καιρό, δεν έχει απομακρυνθεί όμως από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι πάντα δίπλα στους συμπαίκτες του, αλλά και στους οπαδούς. Αυτό αποδείχθηκε και μετά τη νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος είδε τους φίλους του τριφυλλιού να πανηγυρίζουν, αυτοί τον αντιλήφθηκαν και ξεκίνησαν να τραγουδούν το σύνθημα που τους ενώνει. Βγήκε από το αμάξι, σκαρφάλωσε και τραγούδησε «βουντού – βουντού» με τους πράσινους οπαδούς.