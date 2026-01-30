Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκνιεν Οζέγκοβιτς

Ο Λεβαδειακός συνέχισε τις μετεγγραφικές του κινήσεις τον Ιανουάριο, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Όγκνιεν Οζέγκοβιτς. Ο 31χρονος Σέρβος σέντερ φορ -που ελεύθερος από τον Ατρόμητο- θα προσφέρει μια επιπλέον λύση στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Ο Οζέγκοβιτς επέστρεψε στην Ελλάδα το καλοκαίρι για λογαριασμό των Περιστεριωτών, όμως η συνεργασία τους δεν πήγε όπως θα περίμεναν, με τον ίδιο να σκοράρει δύο γκολ και να δίνει μία ασίστ στα κάτι παραπάνω από 700 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο παίκτης έμεινε ελεύθερος το απόγευμα της Πέμπτης (29.01.2026) και μια ημέρα μετά ο Λεβαδειακός τον ανακοίνωσε.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας έχει αγωνιστεί συνολικά σε 74 παιχνίδια με 25 γκολ και 3 ασίστ. Συνολικά στην καριέρα του έχει σημειώσει 114 τέρματα, με 32 ασίστ.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Σέρβου επιθετικού Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Γεννημένος στις 9/6/94, έχει υπάρξει διεθνής με όλα τα κλιμάκια της εθνικής Σερβίας.

Ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά πριν από 3,5 χρόνια για τον ΝΠΣ Βόλο, ενώ αγωνίστηκε επίσης στη Super League με την Κηφισιά και τον Ατρόμητο, ο οποίος αποτέλεσε και την τελευταία ομάδα του, κάνοντας ένα γεμάτο πρώτο μισό στη φετινή σεζόν.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Ερυθρού Αστέρα και ακολούθησαν οι Μπανάτ Ζρενγιάνιν, Βόζντοβατς, Ραντ, Γιαγκοντίνα, Μπόρατς Τσάτσακ, Βοϊβοντίνα, η κινεζική Τσανγκτσούν Γιατάι κι έπειτα οι Τσουκαρίτσκι και Παρτιζάν. Επόμενος σταθμός του η Ρωσία για την Άρσεναλ Τούλα και την Παρί Νίζνι Νόβγκοροντ, ενώ ενδιάμεσα έπαιξε και στη γερμανική Ντάρμσταντ. Επίσης στο τουρκικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τις Αδάνασπορ, Μανίσα και Σακάριασπορ.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.45.

Όγκνιεν σε καλωσορίζουμε στον Λεβαδειακό, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».