Ο Λεβαδειακός επέκτεινε το συμβόλαιο του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

O Λεβαδειακός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Τριαντάφυλλου Τσάπρα έως το 2030. Ο 24χρονος αμυντικός βρίσκεται στο μετεγγραφικό στόχαστρο των κορυφαίων ομάδων της Super League κι έτσι οι Βοιωτοί φρόντισαν να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους,

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, στην εξαιρετική φετινή που έκανε ο Λεβαδειακός στη Super League, μετρώντας φέτος εννέα ασίστ.

Η ανακοίνωση:

“H ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα έως το 2030.

Αποτελώντας εδώ και χρόνια έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας μας, έχει αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού και αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης, εργατικότητας κι επαγγελματισμού, τα οποία τον έχουν καταστήσει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, στη θέση που αγωνίζεται.

Στη φετινή Stoiximan Super League βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας με τις περισσότερες ασίστ (9), ενώ μετράει 162 συμμετοχές με 13 γκολ και 26 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την πρώτη ομάδα του Λεβαδειακού.

Τριαντάφυλλε σου ευχόμαστε υγεία και πολλές ακόμα επιτυχίες με την ομάδα μας!”.