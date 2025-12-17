Ο Λεβαντόφσκι είναι έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι διανύει την τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα και οι Chicago Fire, που αγωνίζονται στο MLS μοιάζουν να είναι η ομάδα που βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Πολωνού.

Οι ιθύνοντες της ομάδας του Σικάγο εμφανίζονται αισιόδοξοι για τις διαπραγματεύσεις με τον Λεβαντόφκσι και θεωρούν ότι θα καταφέρουν να αποσπάσουν την υπογραφή του για να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι.

Ενδιαφέρον για τον επιθετικό της Μπαρτσελόνα έχει εκδηλώσει και η Ίντερ Μαϊάμι, αλλά μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Λουίς Σουάρες δύσκολα θα μετακομίσει την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ ο Πολωνός φορ.