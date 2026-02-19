Ο Λευτέρης Μαντζούκας αποχώρησε από το Οκλαχόμα Στέιτ με πρόβλημα υγείας

Ο Λευτέρης Μαντζούκας δοκίμασε το περασμένο καλοκαίρι την τύχη του στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, αλλά ένα πρόβλημα υγείας δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί ιδιαίτερα στο Οκλαχόμα Στέιτ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Λευτέρης Μαντζούκας φαίνεται ότι ταλαιπωρείται τους τελευταίους μήνες από λοιμώδη μονοπυρήνωση και αποφάσισε να ολοκληρώσει πρόωρα την παρουσία του στο Οκλαχόμα Στέιτ, για να εστιάσει στην ανάρρωσή του. Το φινάλε της συνεργασίας του με το αμερικανικό κολέγιο ανακοινώθηκε μάλιστα κι επίσημα.

Η ενημέρωση για Μαντζούκα

«Ο Λευτέρης Μαντζούκας αποφάσισε να αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα και δεν θα συμμετέχει πλέον στο πρόγραμμα μπάσκετ, καθώς θα επικεντρωθεί στην υγεία του.

Ο Λευτέρης υπήρξε ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και άνθρωπος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Stillwater και θα μας λείψει πολύ. Αν και είμαστε απογοητευμένοι που τον βλέπουμε να αποχωρεί, κατανοούμε ότι αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για τον ίδιο και τους κοντινούς του ανθρώπους. Υποστηρίζουμε πλήρως τον Λευτέρη και του ευχόμαστε μόνο το καλύτερο, καθώς συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία του».