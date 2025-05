Ο Λευτέρης Μαντζούκας θα αγωνιστεί στο NCAA με το Oklahoma State

Ο Λευτέρης Μαντζούκας αποφάσισε να αφήσει την Ελλάδα, προκειμένου να πάει στο κολλέγιο Oklahoma State των ΗΠΑ.

Ο νεαρός φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Λευτέρης Μαντζούκας, αγωνίστηκε φέτος δανεικός στον Άρη και το Μαρούσι. Η νέα σεζόν δεν θα τον βρει και πάλι στην Ελλάδα, καθώς ο 22χρονος διεθνής Έλληνας μπασκετμπολίστας θα συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA.

Συγκεκριμένα, ο Μαντζούκας θα αγωνιστεί στο Oklahoma State.

#OKState has earned a commitment from Greek forward Lefteris Mantzoukas. In 24 games in the Greek Basketball League, he averaged 7.4 points, 5.3 rebounds and 1.1 assists a game while shooting 41% from behind the arc. pic.twitter.com/FY2ZvWREI6