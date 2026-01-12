Αθλητικά

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήγε σε τσίρκο με τις κόρες του και ανέβηκε στη σκηνή

Κέρδισε το χειροκρότημα και σε ένα διαφορετικό... ρόλο ο Έλληνας Ολυμπιονίκης
Ο Λευτέρης Πετρούνιας με ένα από τα μετάλλιά του
Ο Λευτέρης Πετρούνιας με ένα από τα μετάλλιά του / EUROKINISSI

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήγε τις κόρες του σε τσίρκο και στο τέλος ανέβηκε και ο ίδιος στη σκηνή, δείχνοντας ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει και μία… δεύτερη καριέρα, αν το επιθυμούσε.

Στο φινάλε της παράστασης που παρακολούθησε μαζί με τις κόρες του ως θεατής, ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει και ο ίδιος στο θέαμα, κερδίζοντας το χειροκρότημα, για μία φοβερή ανάποδη τούμπα, που έκανε με χαρακτηριστική ευκολία.

Ο “άρχοντας” των κρίκων ανέβασε μάλιστα το σχετικό video στα social media και έγραψε: “Όταν πας τσίρκο με τα παιδιά.. και λίγο πριν το τέλος γίνεσαι κι εσύ μέρος του τσίρκου”.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleftherios Petrounias (@eleftherios_petrounias)

Ο Πετρούνιας αποθεώθηκε έτσι και στα σχόλια από τους ακολούθους του στα social media.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
92
76
58
58
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo