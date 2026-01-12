Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήγε σε τσίρκο με τις κόρες του και ανέβηκε στη σκηνή

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήγε τις κόρες του σε τσίρκο και στο τέλος ανέβηκε και ο ίδιος στη σκηνή, δείχνοντας ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει και μία… δεύτερη καριέρα, αν το επιθυμούσε.

Στο φινάλε της παράστασης που παρακολούθησε μαζί με τις κόρες του ως θεατής, ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει και ο ίδιος στο θέαμα, κερδίζοντας το χειροκρότημα, για μία φοβερή ανάποδη τούμπα, που έκανε με χαρακτηριστική ευκολία.

Ο “άρχοντας” των κρίκων ανέβασε μάλιστα το σχετικό video στα social media και έγραψε: “Όταν πας τσίρκο με τα παιδιά.. και λίγο πριν το τέλος γίνεσαι κι εσύ μέρος του τσίρκου”.

Ο Πετρούνιας αποθεώθηκε έτσι και στα σχόλια από τους ακολούθους του στα social media.