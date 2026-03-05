Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων του παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μπακού

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε δυναμικό ξεκίνημα στο παγκόσμιο Κύπελλο, που διεξάγεται στο Μπακού, αφού προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων με την καλύτερη επίδοση.

14.466 πόντους συγκέντρωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας για την απόδοσή του, η οποία τον έφερε στον τελικό των κρίκων του παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας το ψυχολογικό προβάδισμα της καλύτερα βαθμολογημένης προσπάθειας.

Ο «άρχοντας των κρίκων» βρέθηκε πρώτος μεταξύ των 22 αθλητών που αγωνίστηκε, με τον Ιάπωνα Κανέτα Κίτσι και τον Ρώσο, Ιλία Ζάικα να τον ακολουθούν. Ο τελικός του Λευτέρη Πετρούνια θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (07/03/26).

Οι 8 αθλητές που πήραν την πρόκριση

Πετρούνιας – 14.466

Κανέτα- 14.366

Ζάικα – 14.366

Τανικάγουα – 14.000

Σιμόνοφ – 13.966

Μαρέσκα – 13.633

Βιγιαφάνιε – 13.500

Κοσάκ – 13.500