Ο Λιονέλ Μέσι δάκρυσε κατά την παραλαβή του βραβείου για τον πιο αγαπητό παίκτη στην ιστορία της Μπαρτσελόνα

Δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του ο Αργεντινός θρύλος των Καταλανών
ΦΩΤΟ instagram.com/leomessi

Ένα ακόμη βραβείο για τον Λιονέλ Μέσι. Η νέα διάκριση του Αργεντινού, όμως, δεν αφορούσε κάποια επιτυχία του εντός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του και πιο συγκεκριμένα, των φίλων της Μπαρτσελόνα, ήταν αυτή που… βράβευσε τον “Pulga” και τον έκανε να συγκινηθεί!

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχτηκε ο πιο αγαπητός παίκτης στην ιστορία της Μπαρτσελόνα στα βραβεία που δίνει η καταλανική εφημερίδα “Sport” και δεν μπόρεσε να κρύψει την έντονη συγκίνησή του βλέποντας video που αποτύπωνε την λατρεία που έχουν προς το πρόσωπό του οι φίλοι των “μπλαουγκράνα”.

Ο διευθυντής της “Sport”, Τζόαν Βέχιλς, ταξίδεψε στο Μαϊάμι για την απονομή και παρουσίασε στον 38χρονο ένα βίντεο που σχεδόν τον έκανε να κλάψει.

Αφού παρακολούθησε ανθρώπους της πόλης να τον ευχαριστούν για τις στιγμές που τους προσέφερε, ο Μέσι -εμφανώς συγκινημένος- είπε για ακόμη μια φορά πως ήλπιζε να τελειώσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

“Ήθελα να περάσω ολόκληρη την καριέρα μου στην Μπαρτσελόνα. Δυστυχώς τα πράγματα εξελίχτηκαν διαφορετικά αλλά είμαι ευγνώμων για αυτό το βραβείο. Έτσι όπως τώρα η κατάσταση, το πιθανότερο είναι να παραμείνω στο Μαϊάμι για μερικά χρόνια ακόμη.

Θα επιστρέψουμε όμως στην Βαρκελώνη επειδή, όπως έχω πει πάντα, είναι το μέρος μου και το σπίτι μου. Μας λείπει πολύ οπότε θα επιστρέψουμε εκεί”, τόνισε μεταξύ άλλων ο 38χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ κατά την παραλαβή του ξεχωριστού βραβείου.

