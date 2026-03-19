Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 900 γκολ στην καριέρα του στην ισοπαλία – αποκλεισμό της Ίντερ Μαϊάμι με τη Νάσβιλ

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να κάνει τους φανς του ποδοσφαίρου να απορούν με τα κατορθώματά του, καθώς στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με τη Νάσβιλ που ήρθε ισόπαλο 1-1 πέτυχε το 900ό γκολ της καριέρας του.

Μπορεί η Ίντερ Μαϊάμι να αποκλείστηκε από το Concacaf Champions Cup, όμως ο Λιονέλ Μέσι θα έχει να λέει ότι σε αυτό το παιχνίδι πέτυχε το γκολ νούμερο 900 στην καριέρα του σε ηλικία 38 χρονών και 268 ημερών, έχοντας αγωνιστεί σε 1142 παιχνίδια.

Το γκολ του ήταν ένα από αυτά που μας έχει συνηθίσει, αφού πήρε την μπάλα μέσδα στην περιοχή και με το απίθανο αριστερό του πόδι δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Νάσβιλ.

MESSI SCORES HIS 900TH CAREER GOAL pic.twitter.com/sr6TlmMqo2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 18, 2026

Ο μάγος από το Ροσάριο δεν θα σταματήσει να «ματώνει» τα δίχτυα σε όποιο πρωτάθλημα και να παίζει αποδεικνύοντας ότι η ηλικία του δεν παίζει κανένα ρόλο, όπως ακριβώς κάνει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά τον κόσμο ανυπομονούν να ξεκινήσει το Μουντιάλ για να τον απολαύσουν για τελευταία φορά με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και γιατί όχι να κάνει και το repeat με αυτή.

Με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι έχει σκοράρει 81 φορές, 32 γκολ έχει πετύχει με την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ έχει βρει δίχτυα 672 για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα. Ο pulga έχει και 115 τέρματα με την Εθνική Αργεντινής, ενώ μετράει και 407 ασίστ στην πλούσια καριέρα του.