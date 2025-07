Ο Λιονέλ Μέσι «έκλεψε» την παράσταση από τις εξέδρες στον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι

Παρότι δεν αγωνίστηκε, ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της προσοχής, αυτή τη φορά από τις εξέδρες του Hard Rock Stadium, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ίντερ Μαϊάμι με το Σινσινάτι.

Ο Λιονέλ Μέσι είχε τιμωρηθεί για τη μη παρουσία του στον αγώνα των All Star του MLS, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να παίξει στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι. Κάπως έτσι παρακολούθησε τις προσπάθειες των συμπαικτών του από τις εξέδρες, έχοντας στο πλευρό τη σύζυγό του Αντονέλα Ρακούτζο, αλλά και τον πολύ καλό του φίλο και συμπαίκτη στην Εθνική Αργεντινής Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Ο Ντε Πολ, που ολοκλήρωσε μέσα στην εβδομάδα τη μεταγραφή του από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ίντερ Μαϊάμι έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, δεν ήταν στη διάθεση του προπονητή Χαβιέρ Μαστσεράνο, ωστόσο δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει το «παρών» και να απολαύσει το ματς στο πλευρό του Μέσι. Οι κάμερες κατέγραψαν τους δύο Αργεντινούς χαλαρούς, να συνομιλούν και να μοιράζονται το παραδοσιακό σετ για ματέ, σε μια εικόνα που ενίσχυσε το κλίμα οικειότητας και φιλίας εντός της ομάδας.

Η προσθήκη του Ντε Πολ έρχεται να «δέσει» με την ήδη γεμάτη από γνώριμες φυσιογνωμίες ομάδα, καθώς στο ρόστερ βρίσκονται επίσης οι Λουίς Σουάρες, Σέρχιο Μπουσκέτς, καθώς και ο Ζόρντι Άλμπα. Κάπως έτσι η επιλογή του Αργεντινού χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS στα 31 του μόλις χρόνια, δεν αποτέλεσε έκπληξη, αφού η παρουσία του Μέσι έπαιξε καταλυτικό ρόλο.

The new dynamic duo in Miami



Messi and De Paul are enjoying some @InterMiamiCF action together! pic.twitter.com/CQQeWpuDE1