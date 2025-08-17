Συμβαίνει τώρα:
Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε με φοβερό γκολ στην Ίντερ Μαϊάμι

Οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-1 επί της Λος Άντζελες Γκάλαξι
Ο Λιονέλ Μέσι πανηγυρίζει με την Ίντερ Μαϊάμι
Ο Λιονέλ Μέσι πανηγυρίζει με την Ίντερ Μαϊάμι / Reuters / Sam Navarro-Imagn Images

Η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην αγωνιστική δράση μετά από τραυματισμό, συνοδεύτηκε με ένα νέο σόου του Αργεντινού σούπερ σταρ, αλλά και τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 3-1 επί της Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Ο Λιονέλ Μέσι πέρασε στο ματς ως αλλαγή, με το σκορ να είναι ισόπαλο από γκολ των Άλμπα και Πέιντσιλ, για να το κρίνει ο ίδιος με ένα γκολ “ποίημα” στο 84ο λεπτό, υπέρ της Ίντερ Μαϊάμι.

Στη συνέχεια, η ομάδα του πέτυχε και τρίτο γκολ με τον Λουίς Σουάρες, για να φθάσει σε μία σημαντική νίκη, που τη διατηρεί στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας στο MLS.

Επόμενο ματς για την Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στην Τίγκρες του Μεξικό.

