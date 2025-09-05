Ο Λιονέλ Μέσι για το συγκινητικό εντός έδρας «Last Dance» του με την εθνική Αργεντινής

H 5η Σεπτεμβρίου 2025 θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία της εθνικής Αργεντινής. Ο θρύλος της ομάδας, Λιονέλ Μέσι, αγωνίσθηκε για τελευταία φορά με την φανέλα της “αλμπισελέστε” -σε εντός έδρας αναμέτρηση- και συγκεκριμένα στο “Μονουμεντάλ” του Μπουένος Αίρες.

Το συγκεκριμένο “Last Dance” του Λιονέλ Μέσι συνοδεύθηκε από μία εξαιρετική εμφάνιση, με τον αρχηγό της Αργεντινής να σκοράρει δυο φορές και να οδηγεί την παγκόσμια πρωταθλήτρια σε μία άνετη νίκη επί της Βενεζουέλας με 3-0, στο πλαίσιο της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στην ζώνη της Νότιας Αμερικής.

Ο 38χρονος οκτάκις κάτοχος της “Χρυσής Μπάλας” δεν έχει δώσει καμία ένδειξη για το πότε σκοπεύει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, αλλά πρόσφατα δήλωσε ότι ο αγώνας εναντίον της Βενεζουέλας θα είναι ο τελευταίος του μπροστά στους συμπατριώτες του.

Η συγκίνησή του Λιονέλ Μέσι ήταν έκδηλη, όταν ο “Pulga” βγήκε στο χορτάρι μαζί με τους τρεις γιους του, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου αλλά και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης όπου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Λίγες ώρες μετά, ο Λιονέλ Μέσι προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media, εμφανίζοντας λίγες από τις σκέψεις του.

“Μια πολύ ξεχωριστή βραδιά που ακόμα με αφήνει άφωνο από συγκίνηση. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους για την αγάπη τους και που μας στηρίζουν πάντα. Ό,τι και να συμβεί και ό,τι και να επιφυλάσσει το μέλλον, μόνο ο Θεός ξέρει… ΠΑΜΕ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!”, ήταν το μήνυμά του το απόγευμα της Παρασκευής (5/9) στον λογαριασμό του στο Instagram.