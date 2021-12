Στο κάστρο του Ουίνδσορ βρέθηκε την Τετάρτη (15.12.2021) ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον για να χριστεί και επίσημα ιππότης.

Ο Λιούις Χάμιλτον είχε μπει στη λίστα των ιπποτών πριν από περίπου έναν χρόνο, ενώ σήμερα έλαβε τον τίτλο με κάθε επισημότητα, με τον Πρίγκιπα Κάρολο να κάνει το σχετικό τελετουργικό με το σπαθί του στους ώμους του Βρετανού πιλότου.

Θυμίζουμε ότι το 2008 ο Sir Λιούις Χάμιλτον είχε γίνει MBE (Most Excellent Order of the British Empire) μετά το πρώτο του Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Με την επίσημη τελετή ο Sir Λούις Χάμιλτον έγινε ο τέταρτος οδηγός της F1 που γίνεται ιππότης, μετά τους Τζάκι Στιούαρτ το 2001, τον Στέρλινγκ Μος το 2000 και τον Τζακ Μπράμπαμ το 1979. Τον Βρετανό συνόδεψε στην τελετή η μητέρα του, Κάρμεν Λαρμπαλέστιερ.