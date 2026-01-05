Αθλητικά

Ο Λιβάι Γκαρσία προτάθηκε στον Παναθηναϊκό

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ θα μπορούσε να καλύψει τα "θέλω" του Ράφα Μπενίτεθ
Ο Λιβάι Γκαρσία με τη φανέλα της ΑΕΚ
Σύμφωνα με τον γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία, έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί στην αγορά για την απόκτηση επιθετικού μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Ντέσερς, με το όνομα του Λιβάι Γκαρσία να “παίζει” για την επιθετική γραμμή του τριφυλλιού.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, ο οποίος αναφέρει ότι ο διεθνής επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο προτάθηκε στους πράσινους.

Ο 28χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ πωλήθηκε από την Ένωση στην Σπαρτάκ Μόσχας έναντι 18,7 εκατ. ευρώ πριν από έναν χρόνο, αλλά η ρωσική ομάδα δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένη με τις εμφανίσεις του Λιβάι Γκαρσία.

Τη φετινή σεζόν ο έμπειρος επιθετικός μετράει 6 γκολ και 3 ασίστ σε συνολικά 18 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Αθλητικά
