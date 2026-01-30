Ο Λορέντζο Πιρόλα θα χάσει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης

Ο Ολυμπιακός πήρε τη σπουδαία πρόκριση στο Champions League, χωρίς τον τραυματία Λορέντζο Πιρόλα, ο οποίος θα χάσει όμως και τα δύο επόμενα παιχνίδια της ομάδας του στη Super League.

Παρά τη μικρή διακοπή του Champions League, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του συνεχόμενα παιχνίδια με ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης για τη Super League, αλλά ο Λορέντζο Πιρόλα αναμένεται να μείνει εκτός αποστολής σε αμφότερα.

Ο Ιταλός αμυντικός αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον Άγιαξ και έχει ενοχλήσεις στη μέση, γεγονός που θα τον κρατήσει τουλάχιστον μία εβδομάδα μακριά από τις προπονήσεις, κάνοντας πια αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.