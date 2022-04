Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ολλανδίας, Λουίς Φαν Χάαλ, “πάγωσε” το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ανακοινώνοντας ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη.

Ο θρύλος των πάγκων, που έχει αποτελέσει προπονητής σε ομάδες όπως ο Άγιαξ, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποκάλυψε ότι εδώ και καιρό δίνει “μάχη” για την υγεία του και έχει ήδη υποβληθεί σε 25 θεραπείες ακτινοβολίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Φαν Χάαλ έκανε γνωστό το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, αναφέροντας τα εξής: «Πολλές φορές κατά την διάρκεια της θητείας μου στον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας, έπρεπε να φύγω κρυφά τα βράδια για να πάω στο νοσοκομείο, δίχως οι παίκτες μου να το μάθουν. Τότε πίστευα ότι ήμουν υγιής. Αλλά… δεν είμαι».

Louis van Gaal has announced he has been diagnosed with prostate cancer.



Our thoughts are with him during this difficult time 🧡 pic.twitter.com/q7N204M1kI