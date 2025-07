Ο Λουίς Φαν Χάαλ αποκάλυψε ότι ξεπέρασε τον καρκίνο

Μετά από τρία χρόνια γεμάτα “θεραπείες, ακτινοβολίες, μολύνσεις στα νεφρά, χειρουργείο στον προστάτη και άλλα”, ο Λουίς Φαν Χάαλ μας δίνει την ευχάριστη είδηση. Ξεπέρασε τον καρκίνο.

Ο 73χρονος Λουίς Φαν Χάαλ, που κάθισε για τελευταία φορά στην άκρη του πάγκου, στον προημιτελικό της Εθνικής Ολλανδίας κόντρα στην Αργεντινή, για το Μουντιάλ του 2022, εξήγησε πως πλέον δεν πάσχει από καρκίνο.

“I no longer suffer from cancer.”



Amazing news for Louis van Gaal pic.twitter.com/lZ6mwKHZYm