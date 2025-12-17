Ο Λουίς Σουάρες ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λουίς Σουάρες, σύμφωνα με τον Τομ Μπόγκερτ του «Athletic», είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το τέλος του 2026.

Η Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το MLS και ο Λουίς Σουάρες θα επεκτείνει τη συνεργασία του με την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ για ακόμα μία σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί οι Μπουσκέτς και Άλμπα να «κρέμασαν» τα παπούτσια τους, κάτι τέτοιο, όμως, δεν φαίνεται να σκέφτεται ακόμα ο Ουρουγουανός φορ, αφού θα συνεχίσει αγωνίζεται στο πλευρό του φίλου του Λιονέλ Μέσι, με στόχο ακόμα έναν τίτλο στο MLS.

Στην πρωταθληματική χρονιά της ομάδας ο Σουάρες σε 32 παιχνίδι πέτυχε 10 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ, όντας πολύ κομβικός στο πλευρό του MVP Λιονέλ Μέσι.