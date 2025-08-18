Ο Λούκα Γιόβιτς απολαμβάνει την Αθήνα με την Σοφία Μιλόσεβιτς

Ο Λούκα Γιόβιτς έκανε ντεμπούτο με γκολ για την ΑΕΚ και δείχνει να έχει ήδη εγκλιματιστεί στην Αθήνα, απολαμβάνοντας την ελληνική πρωτεύουσα, μαζί με τη σύντροφό του, Σοφία Μιλόσεβιτς.

Το ζευγάρι είχε κάνει και διακοπές στην Ελλάδα, πριν συμφωνήσει ο Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στην OPAP Arena, με την Σοφία Μιλόσεβιτς να μην κρύβει την αγάπη της για τη χώρα μας.

Στη νέα της ανάρτηση δε, εμφανίζεται σε δρόμο της Αθήνας, αγκαλιά με τον Σέρβο σταρ της ΑΕΚ, με τον οποίο και έχουν εγκατασταθεί πλέον στην Ελλάδα, ενόψει της πρώτης σεζόν του διεθνούς επιθετικού στην Ένωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SOFIA MILO (@sofijamilo)

Η Σοφία Μιλόσεβιτς είναι γνωστό μοντέλο στη Σερβία.