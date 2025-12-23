Ο Λούκα Γιόβιτς γιόρτασε τα γενέθλιά του με τούρτα στα χρώματα της ΑΕΚ

Ο Λούκα Γιόβιτς ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο το 2025 με την ΑΕΚ, αφού με ένα ακόμη δικό του γκολ, η Ένωση πέρασε στην κορυφή της Super League, με τον ίδιο να γιορτάζει χαρούμενος τα γενέθλιά του.

Σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ο Λούκα Γιόβιτς έχει γενέθλια και τα γιόρτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα, με τούρτα στα χρώματα της ΑΕΚ, αφού είχε πάνω της τη φανέλα του με το νούμερο 9.

Ο Σέρβος επιθετικός έκλεισε τα 28 του χρόνια, έχοντας πάντα στο πλευρό του, τη σύντροφό του Σοφία Μιλόγεβιτς, η οποία και “έκλεψε” την παράσταση και στα γενέθλια του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.

Ο Γιόβιτς έχει φθάσει τα 11 γκολ σε 24 αγώνες με την ΑΕΚ.