Ο Λούκα Γιόβιτς γιόρτασε τα γενέθλιά του με τούρτα στα χρώματα της ΑΕΚ

Τα 28α γενέθλιά του γιόρτασε ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ
Ο Γιόβιτς πανηγυρίζει για την ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γιόβιτς πανηγυρίζει για την ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Λούκα Γιόβιτς ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο το 2025 με την ΑΕΚ, αφού με ένα ακόμη δικό του γκολ, η Ένωση πέρασε στην κορυφή της Super League, με τον ίδιο να γιορτάζει χαρούμενος τα γενέθλιά του.

Σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ο Λούκα Γιόβιτς έχει γενέθλια και τα γιόρτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα, με τούρτα στα χρώματα της ΑΕΚ, αφού είχε πάνω της τη φανέλα του με το νούμερο 9.

Ο Σέρβος επιθετικός έκλεισε τα 28 του χρόνια, έχοντας πάντα στο πλευρό του, τη σύντροφό του Σοφία Μιλόγεβιτς, η οποία και “έκλεψε” την παράσταση και στα γενέθλια του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.

 
 
 
 
 
Ο Γιόβιτς έχει φθάσει τα 11 γκολ σε 24 αγώνες με την ΑΕΚ.

