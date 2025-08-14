Ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχε το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ

Με γκολ των Ντέρεκ Κουτέσα και Λούκα Γιόβιτς στην παράταση η ΑΕΚ “λύγισε” με 3-1 τον Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε για πρώτη φορά στα playoffs του Conference League.

Έχοντας κάτι παραπάνω από μια εβδομάδα στην ΑΕΚ, ο Λούκα Γιόβιτς μπήκε στο 100ο λεπτό της παράτασης και κατάφερε να διώξει κάθε άγχος από τους κιτρινόμαυρους, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Σε μια ταχύτατη αντεπίθεση στο 109′ και μετά από δοκάρι του Άρη Λεμεσού, ο Κουτέσα κουβάλησε την μπάλα, πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Γιόβιτς, με τον Σέρβο επιθετικό να δείχνει την κλάση του και με ένα γλυκό “τσίμπημα” στο τετ α τετ με τον Βάνα να ανοίγει λογαριασμό με τη φανέλα της Ένωσης και να κλειδώνει την πρόκριση, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.