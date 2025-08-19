Ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Άντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ κλήθηκαν στην εθνική Σερβίας

Η εθνική Σερβίας ανακοίνωσε τις κλήσεις του ομοσπονδιακού της προπονητή, Ντράγκαν Στόικοβιτς για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και σε αυτές περιλαμβάνονται ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, ο Άντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ και ο Ούρος Ράτσιτς του Άρη.

Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς αποτελούν βασικά μέλη της εθνικής Σερβίας τα τελευταία χρόνια και θα βρεθούν στην αποστολή για τα παιχνίδια με τη Λετονία στις 6 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα και με την Αγγλία στις 9 του μήνα στο Βελιγράδι, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μαζί τους θα βρίσκεται και ο Ράτσιτς του Άρη, ενώ στις κλήσεις υπάρχει και το όνομα του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει την καριέρα του στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Селектор репрезентације Србије Драган Стојковић објавио је шири списак играча на које рачуна за утакмице против Летоније и Енглеске у квалификацијама за #FIFAWorldCup 2026. године.



септембар, Рига

септембар, Београд#WCQ #LATSRB #SRBENG pic.twitter.com/gzxmjwROjo — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) August 19, 2025

Θυμίζουμε ότι έχει αποσυρθεί από την εθνική Σερβίας, ο Τζούρισιτς του Παναθηναϊκού.