Ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Άντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ κλήθηκαν στην εθνική Σερβίας

Μαζί τους και ο Ούρος Ράτσιτς του Άρη
Ο Γιόβιτς με τον Ζίβκοβιτς σε αγώνα της εθνικής Σερβίας
Ο Γιόβιτς με τον Ζίβκοβιτς σε αγώνα της εθνικής Σερβίας / EPA/MARIO CRUZ

Η εθνική Σερβίας ανακοίνωσε τις κλήσεις του ομοσπονδιακού της προπονητή, Ντράγκαν Στόικοβιτς για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και σε αυτές περιλαμβάνονται ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, ο Άντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ και ο Ούρος Ράτσιτς του Άρη.

Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς αποτελούν βασικά μέλη της εθνικής Σερβίας τα τελευταία χρόνια και θα βρεθούν στην αποστολή για τα παιχνίδια με τη Λετονία στις 6 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα και με την Αγγλία στις 9 του μήνα στο Βελιγράδι, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μαζί τους θα βρίσκεται και ο Ράτσιτς του Άρη, ενώ στις κλήσεις υπάρχει και το όνομα του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει την καριέρα του στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Θυμίζουμε ότι έχει αποσυρθεί από την εθνική Σερβίας, ο Τζούρισιτς του Παναθηναϊκού.

