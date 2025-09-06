Αθλητικά

Ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ πέτυχε απίθανο γκολ που δεν μέτρησε στο Λετονία – Σερβία

Το οφσάιντ στέρησε ένα πανέμορφο γκολ από τον επιθετικό της ΑΕΚ
O Λούκα Γιόβιτς πανηγυρίζει γκολ του με την Εθνική Σερβίας
REUTERS/Michaela Stache

Τα προκριματικά του Μουντιάλ συνεχίζονται στην Ευρώπη, με τη Σερβία να αντιμετωπίζει τη Λετονία και τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ για τους Σέρβους, αλλά να μη χρείζεται σκόρερ.

Με ένα απίθανο μονοκόμματο βολέ με το αριστερό πόδι, ο Λούκα Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Λετονίας, για το 2-0 επί της Σερβίας στα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο επιθετικός της ΑΕΚ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Ο Σέρβος επιθετικός ξεκίνησε πάντως βασικός στην εθνική του ομάδα, στο πλευρό του Ντούσαν Βλάχοβιτς στην επίθεση, όπως και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, σε θέση αριστερού εξτρέμ.

Ο Γιόβιτς αποκτήθηκε φέτος από την ΑΕΚ και έχει ήδη ανοίξει… λογαριασμό με τη φανέλα της.

