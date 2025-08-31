Ο Λούκα Ντόνσιτς πέτυχε ιστορικό triple double και η Σλοβενία νίκησε το Βέλγιο (86-67) στο Eurobasket

Η Σλοβενία πήρε την πρώτη της νίκη στο Eurobasket, επικρατώντας του Βελγίου 86-67, με τον Λούκα Ντόνσιτς να γίνεται μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που πετυχαίνει triple-double.

Από την αρχή της αναμέτρησης, η Σλοβενία είχε τον έλεγχο και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα. Και πως να χάσει με τέτοιο Λούκα Ντόνσιτς; Ο Σλοβένος σταρ των Λέικερς είχε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λούκα Ντόνσιτς έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία των Eurobasket που πετυχαίνει triple-double. Μετά τους Στόικο Βράνκοβιτς, Τόνι Κούκοτς, Ράρες Μαντάτσε και Ματέους Πονίτκα, ο Σλοβένος «αστέρας» έγινε «τριπλός» με αποτέλεσμα να δώσει την παρθενική νίκη της χώρας του στη διοργάνωση.

Η Σλοβενία θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία την Τρίτη (02/09/2025, 18.00) με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες της και να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του EuroBasket.