Ο Λούκα Ντόντσιτς ανακοινώθηκε από τους Λέικερς: «Ναι, πραγματικά συνέβη»

Οι Λέικερς ανακοίνωσαν με εννέα λέξεις της απόκτηση του Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Λέικερς πυροδότησαν και επίσημα τη βόμβα μεγατόνων, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Λούκα Ντόντσιτς. Οι Μάβερικς έστειλαν τον Σλοβένο σούπερ σταρ στο Λος Άντζελες για να πάρουν ως ανταλλάγματα τον Άντονι Ντέιβις και τον Μαξ Κρίστι.

“Ναι, πραγματικά συνέβη. Καλώς ήλθες στο Λος Άντζελες, Λούκα” έγραψαν στους λογαριασμούς τους στα social media οι Λέικερς.

Yes, it really happened. Welcome to Los Angeles, Luka. pic.twitter.com/XdlZZ5IfNo